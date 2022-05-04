Співачка потрапила в неприємну історію.

Незадовго до початку війни українська співачка Анна Трінчер і її наречений Олександр Волошин орендували розкішну квартиру в Києві. Але після вторгнення Росії в Україну вони були змушені переїхати на Західну Україну.

Тепер, по поверненню додому, господиня квартири не пускає їх додому. Також, за словами Трінчер, вона відмовилася повертати 4 тисячі доларів (117 тисяч гривень), які вони заплатили їй за оренду. Крім того, власниця апартаментів вимагає заплатити їй за два місяці, які Аня і Саша не жили в квартирі.

"Людина утримує наші гроші, змушує платити оренду за час, який ми не знаходимося в квартирі. Ми вже понад два місяці не проживаємо в Києві. Ми змушені їхати не тому, що нам так захотілося або у нас помінялися плани. Більш того, вона не пускає нас в квартиру", – поскаржилася Трінчер.

Крім того, Трінчер зазначила, що не залишить це просто так. Вона налаштована звернутися до юристів, щоб ті в рамках закону допомогли їй вирішити цей інцидент.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер в новому кліпі заспівала про розлуку з коханим і розплакалася.

Вас також можуть зацікавити новини: