Батьком став молодший брат принцеси Уельської.

У молодшого брата принцеси Уельської Кейт Міддлтон Джеймса народився син. Він вперше став татом, а Кейт, відповідно, вперше стала тіткою. Хлопчика назвали Ініго.

"Він у нашому житті лише кілька тижнів, але вони були найбільш особливими, коли я познайомився з нашим прекрасним малюком. Я не був готовий до емоцій, що переповнюють мене від першої зустрічі з Ініго і від кохання до моєї дорогої Алізе, коли нас стало троє", - написав Джеймс Міддлтон в Instagram, поділившись фото.

Він також додав, що їхні вихованці чудово прийняли "молодшого брата" в "зграї". У сім'ї чотири собаки.

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На на цей час невідомо, коли саме малюк з'явився на світ. Пару днів тому ЗМІ писали, що 36-річний Міддлтон разом з дружиною прогулювався Лондоном з коляскою.

Хто така Кейт Міддлтон

Як відомо, Кейт Міддлтон - дружина спадкоємця британського престолу Вільяма, принца Уельського, сина короля Сполученого Королівства Чарльза III і принцеси Діани. Вони одружилися у 2011 році.

У пари троє дітей: сини Джордж і Луї, а також донька Шарлотта.

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