Захисниця розповіла, що їй потрібно побути в рідними, тому вона на час йде з соцмереж.

Катерина Поліщук, яка відома багатьом як "Пташка" з Азовсталі, повідомила, що у неї сталося горе. Подробицями захисниця не ділилася, проте повідомила, що через це на деякий час йде з соцмереж. Ось що вона написала у своєму блозі в Instagram:

"На кілька днів я залишаю ефір. Прошу пробачити всіх, хто стежить за мною і любить мій контент. Допомога не потрібна, хіба що з логістикою, але я напишу, якщо що. У мене сталося горе, і мені потрібно побути з рідними і підтримати їх. Писати теж не слід. Дякую за підтримку, але поки нічого не пишіть".

Що відомо про "Пташку" з "Азовсталі"

Дівчину звуть Катерина Поліщук. Їй 21 рік. У травні 2022 року вона перебувала на "Азовсталі", звідки і потрапила в полон до російських військових. Мережу сколихнуло відео з її співом, тому з полону вона повернулася вже справжньою знаменитістю. До слова, додому вона потрапила 22 вересня, коли відбувся обмін полоненими.

Також відомо, що захисниця виступила як запрошений гість у фіналі "Голосу країни".

Нагадаємо, парамедик "Пташка" відповіла, чи планує йти в шоу-бізнес.

Вас також можуть зацікавити новини: