Після виступу на сцені "Голосу країни" їй часто ставили питання про перехід в культурну сферу.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, яка відома багатьом під псевдонімом "Пташка", розповіла про свої враження після виступу у фіналі шоу "Голос країни". Дівчина розповіла, що це стало для неї дуже емоційною подією. У своєму Instagram-блозі Катерина відповіла, чи бачить себе після цього в шоу-бізнесі:

"Так було емоційно. По-різному емоційно. Зустрілися різні люди і я в черговий раз переконалася, що моє місце не на сцені. Просто зараз це один з методів боротьби. Але не моє. Особливо шоу-бізнес. Хоч були справжні і розуміючі люди, але їх 20%".

Що відомо про "Пташку"

Дівчина родом з Тернопільської області. Здобувала освіту в Тернопільському професійному коледжі імені Соломії Крушельницької на Співочому відділенні; пише музику і вірші.

Навесні 2021 року Катерина пройшла медичні курси і вирішила вступити до лав ЗСУ. Цього року потрапила в полон разом з іншими захисниками "Азовсталі". У вересні "Пташку" повернули додому - потрапити в Україну їй вдалося під час обміну полоненими.

Нагадаємо, Пташка з "Азовсталі" довела до сліз фото загиблого на війні коханого.

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