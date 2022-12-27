Очевидно, що такі звинувачення безпосередньо пов'язані з її антивоєнною позицією.

Росіяни не припиняють цькування Алли Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна після того, як вони відкрито висловилися проти війни в Україні. Зараз пропагандисти заявили, що Примадонна нібито є секретним агентом західних спецслужб і поширює дезінформацію в обмін на високі гонорари.

Таку думку озвучив глава Федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін:

"Алла Борисівна... У неї 3,5 мільйона підписників. Я беру її, блогерів Дудя, Моргенштерна. Ці люди, за нашою інформацією, працюють на західні спецслужби".

Бородін не надав жодних доказів того, що Алла Борисівна - агент західних спецслужб, але пообіцяв у найближчому майбутньому "розкрити всю правду" про Примадонну.

"Друзі, час, тільки час! Зачекайте трохи, ми вам розповімо всю правду, з ким співпрацює Алла Пугачова і каламутні персони Моргенштерн і Дудь. На кого ці люди всі ці роки працювали в Росії, і чому вони втекли саме у важкий момент для нашої країни", - сказав чиновник.

Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні

Вона з чоловіком і дітьми після 24 лютого виїхала з РФ до Ізраїлю. Алла довго мовчала, а от Максим прямо говорив про те, що ракети по мирних домівках українців летять через те, що хтось віддає відповідний наказ у Кремлі.

Після антивоєнних висловлювань Галкіна в Росії визнали "іноагентом". Алла Борисівна звернулася до російських чиновників з проханням і її оголосити "іноагентом", оскільки вона солідарна зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, в Росії накинулися на онука Пугачової, який покинув країну.

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