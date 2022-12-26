Раніше ходили чутки про те, що Нікіту Преснякова хочуть призвати в армію через антивоєнну позицію його зіркової бабусі.

Онук Алли Борисівни Пугачової Нікіта Пресняков зараз поїхав відпочивати на Гаваї. Нещодавно він покинув РФ, оскільки ходили чутки, що його хочуть закликати воювати проти України через антивоєнну позицію його бабусі.

Відпустку Преснякова гостро розкритикували росЗМІ. Преса цікавиться, коли ж онук Примадонни повернеться. Його критикують за те, що він нібито втік від служби і "захисту батьківщини".

Однак, судячи з стрімкого розвитку кар'єри кліпмейкера в Америці, в РФ Нікіта Пресняков їхати не планує.

Відео дня

"Нарешті вирвалися з дружиною відпочити на пару днів. Останнім часом дуже вистрелила моя кліпмейкерская сфера діяльності, так що вже мізки з'їжджали. Знайшов ідеальний варіант як встигнути перевантажитися під час роботи. Я в цій красі знімаю кліп співачці через кілька днів, ми приїхали раніше, щоб шукати локації для зйомок і все подивитися заодно", - прокоментував Пресняков-молодший свій візит на Гаваї.

Нікіту Преснякова хочуть мобілізувати в РФ

У жовтні цього року проросійський депутат Роман Худяков виступив із заявою:

"Обидва онуки Алли Пугачової підпадають під часткову мобілізацію. Зараз такий час, коли повинна закінчитися еліта. У сучасному російському суспільстві не місце тим, хто критикує свою країну, коли вона атакована колективним Заходом, тим, хто відправляє дітей вчитися за кордон замість того, щоб піднімати престиж російських вузів. Такі сім'ї вже незрозуміло до якої країни мають відношення: живуть в Лондонах і Нью-Йорках, відвідуючи часом бабусю Аллу Пугачову в Росії. Та й та теж то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то взагалі - в Майамі".

Після цього в пресі з'явилася інформація, що Нікіту забрали в армію прямо з театру. Але пізніше він спростував це.

Нагадаємо, росіяни сказилися через синьо-жовте вбрання Орбакайте і Миколаєва на концерті в Кремлі.

Вас також можуть зацікавити новини: