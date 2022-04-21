У країні-агресорі почали забороняти концерти гурту "Машина времени".

Російський музикант Андрій Макаревич, який неодноразово засуджував путінський режим і підтримував Україну у війні, повідомив про те, що в країні-агресорі почали скасовувати концерти гурту "Машина часу".

Втім, в Росії вже не перший раз скасовують концерти гурту, лідером якої і є Макаревич.

"Історія скасування "Машини времени" в рідній країні - довга. Ось короткий виклад. Перші заборони пішли в кінці сімдесятих - ми ще жили в СРСР. Грали по студентських гуртожитках і будинках культури, були самі по собі, тому заборонити нас, як і взагалі зловити було не дуже просто - ми ніде не перебували. В кінці 1979 опинилися в Росконцерті, і красиве життя тривало до 1982. "Рагу з синього птаха". На півроку нас закрили. Далі все було чудово до 2014 - Крим, Донбас. Рочки на півтора нас записали в "друзі хунти". Пройшло і це", - написав Макаревич.

Він додав, що сьогодні знову в рідній країні скасовуються концерти "Машини времени". А все через антивоєнну позицію Макаревича.

"Я до того, що коли сьогодні знову скасовують концерти. Можу тільки висловити жаль нашим фанам, і нагадати - нічого нового. Давно живемо. Будемо жити далі", - додав артист.

Нагадаємо, раніше Макаревич "поставив на місце" Путіна, який мріє знищити Україну.

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