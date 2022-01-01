Ведуча зустріла Новий рік разом з родиною.

Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала шанувальникам, як святкувала Новий рік у сімейному колі.

Відповідні світлини Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов’язково будьте здоровими", - побажала ведуча своїй підписникам.

Читайте такожЗнаменитості розповіли про курйозні випадки на Новий РікСвоє привітання Осадча доповнила милим сімейним фото. На ньому вона позує з чоловіком, відомим телеведучим Юрієм Горбуновим та двома дітьми - Іваном та молодшим Даніїлом, який народився у серпні цього року. Ведуча також має ще одного сина - 18-річного Іллю, який на фото відсутній.

Сім'я зібралася для фото біля ялинки з подарунками. Осадча зустрічала Новий рік у платті бежевого кольору з блискучим принтом. На руках вона тримає молодшого сина, обличчя якого відвернули від камери.

Нагадаємо, український шоумен Юрій Горбунов заінтригував шанувальників новим знімком у мережі з дружиною та загадковим підписом до нього. Багато хто з користувачів вирішив, що шоумен говорить про ще одне поповнення у родині.

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