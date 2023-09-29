Спецназ провів обшук у будинку підозрюваного, який заявляв, що в момент вбивства восени 1996 року перебував у машині, де сидів Тупак.

Поліція Лас-Вегаса здійснила арешт в рамках розслідування вбивства репера Тупака Шакура, яке сталося в 1996 році.

Затриманий - 60-річний наркоторговець Дуейн Девіс, відомий також як Кіф Ді. Йому вже пред'явлені звинувачення в вбивств. Про це повідомляє Associated Press.

Спецназ провів обшук у будинку підозрюваного, який заявляв, що в момент вбивства восени 1996 року перебував у машині, де сидів Тупак. У його особняку були виявлені журнали, жорсткі диски, фотографії, на яких зображені люди, ймовірно, пов'язані з вбивством репера.

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AP зазначає, що близько двох місяців тому поліція обшукувала будинок дружини Девіса в рамках розслідування справи про вбивство Тупака Шакура.

Вбивство Тупака - деталі

Тупак Шакур загинув у вересні 1996 року у віці 25 років. Автомобіль, в якому знаходився музикант, був обстріляний з іншої машини. Він отримав численні поранення і через шість днів помер у лікарні.

Досі в рамках розслідування вбивства Тупака Шакура арештів не проводилося. Девіс фігурував у справі як свідок. У 2018 році він стверджував, що знаходився в автомобілі, з якого велася стрілянина - але заявляв, що стріляв його племінник Орландо Андерсон, з яким у Тупака був конфлікт.

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