Чоловікові було 90 років.

Відома американська ведуча Опра Вінфрі втратила близьку для неї людину. Пішов з життя її батько Вернон Вінфрі. Чоловікові було 90 років.

Дана звістка з'явилася на офіційній сторінці телезірки в Twitter.

Помер він у п'ятницю, 8 липня. Повідомляється, що перед смертю чоловік довгий час боровся з раком.

"Менше тижня тому ми вшановували мого батька на його власному задньому дворі. Мій друг і співак госпела Вінтлі Фіпс вітав його піснею. Він відчував любов і впивався нею до тих пір, поки більше не міг говорити. Вчора з сім'єю, яка оточила його ліжко, я мала священну честь бути свідком того, як людина, відповідальна за моє життя, зробила свій останній подих", - написала в своєму Instagram-блозі Опра Вінфрі.

Нагадаємо, Опра Вінфрі вперше розповіла, як у 9 років її зґвалтував двоюрідний брат. За словами ведучої, цей досвід навчив її, що дівчатка ніколи не бувають у безпеці.

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