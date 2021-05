За словами ведучої, цей досвід навчив її, що дівчата ніколи не бувають в безпеці.

Відома американська ведуча Опра Вінфрі приголомшила зізнанням про те, що коли їй було 9 років, її згвалтував двоюрідний брат.

Так, в одному з епізодів свого документального фільму "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can not See), 67-річна ведуча заплакала, згадуючи жахливий досвід неодноразового зґвалтування дорослим двоюрідним братом, в той час, коли їй було 9 років.

Опра зазначила, що 19-річний кузен впродовж трьох років періодично ґвалтував її, тримаючи це в таємниці від всієї родини. Однак за словами ведучої, цей досвід навчив її, що дівчата ніколи не бувають в безпеці.

Читайте такожЛеді Гага відверто розповіла про зґвалтування та вагітніст"У 9 та 10, 11 і 12 років мене зґвалтував мій 19-річний двоюрідний брат. Я не знала, що таке зґвалтування. Я не знала цього слова. Я й гадки не мала, що таке секс і звідки беруться діти, я навіть не розуміла, що зі мною відбувається", - зізналась Вінфрі.

За словами Опри, вона довго зберігала це в таємниці, і навіть зараз не назвала імені цієї людини. Ведуча зазначила, що дівчаткам небезпечно жити в світі, повному чоловіків, передає ТСН з посиланням на Daily Mail.

"Він відвів мене в магазин морозива, кров ще текла по моїй нозі, і купив мені морозиво", - пригадала знаменитість.

Після цього з Опрою стався подібний інцидент, проте вже з її дядьком. Коли їй було 14 років, її зґвалтували, в результаті чого вона народила дівчинку. Проте немовля померло через кілька тижнів після пологів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла