У будівлю влучили окупанти.

Фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розповів про те, що у його будинок під Гостомелем влучили окупанти. Внаслідок цього місце, де він жив раніше з родиною, згоріло.

Про це Харчишин розповів прихильникам у Facebook.

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна", - написав Харчишин.

Співак розповів, що пожежа в будинку сталася вчора, 26 березня.

"Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нема куди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім… Там залишались двоє кішок, яких я ще кілька днів тому годував. Я не впевнений що вони живі.

Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищемо кожного орка, що ступив на нашу землю. Горіти вам у пеклі, чорти кацапські, доки тлітимуть наші будинки", - розповів соліст музичного гурту "Друга ріка".

Нагадаємо, раніше Харчишин розповів, що на час початку бойових дій на території України 24 лютого 2022 року він перебував у власному будинку в Гостомелі. Через те, що ситуація там була вкрай небезпечна, він вирішив вивезти дітей і залишитися волонтерити. Його старший син поїхав в Житомир і долучився там до лав тероборони.

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