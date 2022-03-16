Батько планував піти в тероборону сам, але син його перехитрив.

Музикант Валерій Харчишин з групи "Друга ріка" розповів, що на час початку бойових дій на території України 24 лютого 2022 року він перебував у власному будинку в Гостомелі. Через те, що ситуація там була вкрай небезпечна, він вирішив вивезти дітей. Сам же замислювався піти і встати на захист власної країни.

Про це музикант розповів в інтерв'ю в ході телемарафону "UA разом".

Харчишин каже - порадившись зі своїм старшим сином Дмитром, вони вирішили, що до лав територіальної оборони має піти хтось один, а інший займеться перевезенням молодших дітей у безпечніше місце.

"Мій Малій підійшов і сказав: "Тату, я йду в терроборону". Я вирішив його перехитрити і сказав: "Давай так, ти подбаєш про малих, відвезеш їх в безпечне місце, а я піду в терроборону. А він: "ні, домовимося - хтось один з нас йде". Він повіз їх у безпечне місце, я залишився в Гостомелі. А він, бл*ха, в Житомирі вийшов і записався в тероборону", - поділився Харчишин.

На цей час музикант залишається в Гостомелі, де волонтерить - допомагає розвантажувати машини з "гуманітаркою" з Німеччини. Однак зізнається, що все одно відчуває себе не у своїй тарілці.

"Це досить рутинно, від цього немає ейфорії. Але ти розумієш, що ти на своєму місці, робиш щось, щоб ми перемогли", - резюмував артист.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк прокоментував обстріл окупантами його будинку під Києвом. На щастя, сім'ї Ігоря Васильовича і його самого під час обстрілу в будинку не було, вони звідти поїхали набагато раніше.

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