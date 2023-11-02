Вона закликала зупинити війну.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі стала на бік сектора Гази у війні з Ізраїлем. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що сектор Гази багато років бути в'язницею просто неба, а зараз він перетворився на місце масового поховання людей.

"Це навмисне бомбардування населення, яке потрапило в пастку, якому нікуди втекти. Сектор Гази був в'язницею під відкритим небом майже два десятиліття і швидко перетворюється на масове поховання. 40% вбитих – невинні діти. Вбивають цілі сім'ї", - написала Джолі.

Вона додала, що поки світові лідери не докладають жодних зусиль до припинення вогню, мільйони палестинських цивільних жителів піддаються колективному покаранню і дегуманізації.

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"Вони позбавлені їжі, ліків та гуманітарної допомоги всупереч міжнародному праву", – зазначила Джолі.

Крім того, вона вважає, що світові лідери стають співучасниками злочину, бо не вимагають припинити вогонь в гуманітарному порядку.

Нагадаємо, раніше Анджеліну Джолі захейтили за позицію щодо війни в Ізраїлі. Вона вважає бойовиків ХАМАС терористами, проте не може і виправдовувати загибель людей в секторі Гази.

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