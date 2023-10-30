Голлівудська актриса Анджеліна Джолі нарвалася на хейт через свою позицію щодо війни в Ізраїлі. Шанувальники відзначили, що дуже розчаровані поведінкою свого кумира.
На своїй сторінці в Instagram вона написала, що вважає бойовиків ХАМАС терористами, проте не може і виправдовувати загибель людей в секторі Гази. Також вона закликала зупинити вибухи в Газі.
"Населення Газу становить понад два мільйони осіб, половина з яких - діти. Вони живуть в умовах блокади протягом майже двох десятиліть. Життя палестинців та ізраїльтян - і життя всіх людей у світі мають однакове значення. Необхідно зробити все, що може запобігти жертвам серед цивільного населення", - написала актриса.
Як відреагували користувачі мережі на позицію Джолі
- "Ви були моїм натхненням у гуманітарній сфері, але з цією заявою ваша нелюдська нейтральна сторона, яка, очевидно, упередженість - ніщо"
- "Атака терориста? Ізраїль тероризує Палестину вже 75 років"
- "Боротьба за свою свободу і переслідування - це не тероризм"
- "Насправді ви підвели людство! Начебто ви не бачили, скільки палестинських дітей гине від ізраїльських бомбардувань"
- "Повне розчарування"
Нагадаємо, Анджеліна Джолі чітко висловила свою позицію щодо війни в Україні. Вона підтримує нашу країну і навіть кілька разів приїжджала з благодійною місією. Актриса неодноразово закликала допомагати Україні.