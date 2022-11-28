Аліна Єршова заявила, що радіти вильоту дівчат - це як танцювати на кістках.

12 сезон романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським триває. За п'ять випусків шоу покинули багато дівчат, в тому числі і ті, які вже встигли полюбитися глядачам.

В останньому ефірі шоу покинула Юлія Кавчук, яка запам'яталася завдяки голубцям на першій вечірці. Дівчина була дуже веселою, завжди жартувала, тому і шанувальники проекту, і інші учасниці встигли її полюбити. Однак після того, як стало відомо про її виліт, багато хто пораділи, що конкуренток на серце Топольського стало менше.

Заступитися за Юлію вирішила Аліна Єршова, яка літала з Алексом в Стамбул. На своїй сторінці в Instagram вона сказала:

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"Обговорювати когось із дівчат за спиною – мені нецікаво. Тим більше, якщо ця дівчина вже покинула проект. Тим більше, якщо я знала про її почуття до Алекса. Радіти чужому горю для мене - танці на кістках".

Нагадаємо, в п'ятому випуску шоу "Холостяк-12" додому вирушила і візажистка Роксолана. Топольський заявив, що не відчуває зацікавленості з боку дівчини.

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