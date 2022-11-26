Дівчина заявила, що він не зрозумів її поведінку і ставлення до нього.

25 листопада відбувся п'ятий ефір романтичного реаліті "Холостяк-12". Головний герой Алекс Топольський попрощався одразу з двома дівчатами - Юлією, яка принесла на першу вечірку голубці, і Роксоланою, яку називають дівчиною не з цього світу.

На церемонії троянд Алекс заявив, що не відчуває зацікавленості з боку візажистки Роксі, тому змушений відпустити її додому. Перед тим як посадити її в машину, "холостяк" побажав їй зустріти чоловіка, з яким вона буде на одній хвилі.

Дорогою в аеропорт Роксолана розплакалася. Пізніше на своїй сторінці в Instagram вона звернулася до Топольського.

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"Ти нічого не зрозумів", - написала дівчина і додала коротеньке відео з їхнього побачення в пустелі, де вони каталися на верблюдах.

Холостяк 12 - хто покинув проект 26 листопада

Роксолана стала не єдиною дівчиною, яка вилетіла з проекту. Більше за серце Топольського не боротиметься і Юлія. З нею головний герой попрощався, бо не бачить майбутнього з невпевненою в собі дівчиною. У четвертому випуску шоу він намагався допомогти їй впоратися з комплексами і дав їй останній шанс, проте дівчина ним не скористалася.

Холостяк 12 - скандали в п'ятому випуску

У п'ятому випуску шоу хазяйкою будинку була Юлія. Через свою невпевненість вона вирішила посварити дівчат, розвеливши їх в будинку не так, як вони хотіли. Однак інші учасниці проекту не погодилися з цим і зробили все по-своєму.

Також між дівчатами сталася "сутичка" під час дебатів, влаштованих ведучим Григорієм Решетником. Цього разу відбивати атаку конкуренток довелося Саші Мудрій з Харкова. Її звинуватили в гордовитій поведінці. При цьому Алекс став на бік Саші і вручив їй білу троянду, що означає, що вона може загадати йому будь-яке бажання.

Нагадаємо, як пройшов п'ятий випуск 12 сезону шоу "Холостяк" від 25 листопада.

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