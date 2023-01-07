Саша Мудра закликала не змушувати російськомовних переходити на українську.

Саша Мудра з 12 сезону шоу "Холостяк" попросила шанувальників не нападати на людей, які продовжують розмовляти російською мовою. Вона зазначила, що сотні тисяч солдатів, які борються за свободу України, говорять російською.

"Люди, та що з вами? Як можна досі не розуміти, що нам потрібно об'єднатися, незважаючи ні на що?", - написала Саша в інста-сторіз.

За її словами, чим більше люди тиснуть на російськомовних і змушують їх переходити на українську, тим більше вони "розпалюють" опір. Мудра додала, що агресія породжує тільки агресію.

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"До чого всі ці образи? Претензії, погрози, повідомлення про те, щоб я назад не поверталася в Україну і що саме через таких як я почалася війна, - просто не справедливі", - додала Саша.

Також вона закликала бути людянішими і мати терпіння. За її словами, ніхто не в праві вказувати людині, як їй спілкуватися.

Нагадаємо, Саша Мудра стала фіналісткою 12 сезону шоу "Холостяк". Зовсім скоро стане відомо, чи вручить Алекс Топольський їй обручку у фіналі шоу.

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