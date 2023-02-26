Яна Афрікантова після інциденту показалася з перемотаною головою.

Учасниця скандального російського шоу "Дім-2" Яна Афрікантова потрапила в інцидент. В інста-сторіз вона розповіла, що відпочивала з подружками в клубі. Під час відпочинку до неї підійшла невідома дівчина і вдарила її келихом в лобову частину.

Після цього з голови Яни почала текти кров. Друзі дівчини допомогли обробити рану і викликали "швидку". Медики замотали Яні лобову частину, госпіталізація їй не знадобилася.

"Я вся в крові. Ліва баба стукнула мене келихом по голові. Я просто пішла з подружкою в клуб", - сказала Афрікантова.

Відео дня

Варто відзначити, що все, що відбувається блогерка знімала на камеру і викладала в соцмережі.

Хто така Яна Афрікантова

У 2021 році дівчина прийшла на шоу "Дім-2", щоб зустріти чоловіка своєї мрії. Вона наслідувала прикладу своєї сестри Марини, яка також брала участь у реаліті.

Відомо, що блогерка народилася в Москві, там і живе.

Нагадаємо, раніше з Артемом Пивоваровим стався нещасний випадок.

Вас також можуть зацікавити новини: