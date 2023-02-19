Український артист Артем Пивоваров дав благодійний концерт у Польщі, під час якого потрапив у неприємний інцидент. Він серйозно травмував ногу, через що довелося викликати "швидку".
Знаменитість на своїх концертах завжди танцює, стрибає, залазить на високу споруду, тому і не дивно, що він міг отримати травму. Цього разу так і сталося. Лікарі обстежили його і наклали пов'язку. Після цього артист продовжив виступ, сидячи на стільці.
В інста-сторіз Артем показав листування зі своєю мамою після того, що сталося. Жінка поцікавила, навіщо він постійно стрибає на сцені.
"Мамо, не починай. Все добре. Я просто оступився, підлога була слизька", - відповів Пивоваров.
Шанувальники підтримали Артема і побажали йому якнайшвидшого одужання.
Чим відомий Артем Пивоваров
Артем Пивоваров - український співак родом з Харкова. У 2017 році він переїхав до Києва, де розпочав активну творчу діяльність.
Найпопулярніші хіти Артема Пивоварова - "Моя ніч", "Міраж", "Кислород", "Рандеву". З початку повномасштабного російського вторгнення він заснував проект "Твої вірші, мої ноти", в рамках якого записав дуети з Олею Поляковою, Настею Каменських, Надею Дорофєєвою та іншими.
Нагадаємо, Пивоваров і Соловій представили кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".