Артист травмував ногу на концерті.

Український артист Артем Пивоваров дав благодійний концерт у Польщі, під час якого потрапив у неприємний інцидент. Він серйозно травмував ногу, через що довелося викликати "швидку".

Знаменитість на своїх концертах завжди танцює, стрибає, залазить на високу споруду, тому і не дивно, що він міг отримати травму. Цього разу так і сталося. Лікарі обстежили його і наклали пов'язку. Після цього артист продовжив виступ, сидячи на стільці.

В інста-сторіз Артем показав листування зі своєю мамою після того, що сталося. Жінка поцікавила, навіщо він постійно стрибає на сцені.

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"Мамо, не починай. Все добре. Я просто оступився, підлога була слизька", - відповів Пивоваров.

Шанувальники підтримали Артема і побажали йому якнайшвидшого одужання.

Чим відомий Артем Пивоваров

Артем Пивоваров - український співак родом з Харкова. У 2017 році він переїхав до Києва, де розпочав активну творчу діяльність.

Найпопулярніші хіти Артема Пивоварова - "Моя ніч", "Міраж", "Кислород", "Рандеву". З початку повномасштабного російського вторгнення він заснував проект "Твої вірші, мої ноти", в рамках якого записав дуети з Олею Поляковою, Настею Каменських, Надею Дорофєєвою та іншими.

Нагадаємо, Пивоваров і Соловій представили кліп на саундтрек до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

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