15 вересня вони повінчалися.

Учасник гурту Kalush Orchestra Віталій Дужик зіграв весілля зі своєю дівчиною Євгенією. Церемонія одруження відбулася в Києві в українському стилі.

Саме весілля відбулося в червні, а 15 вересня молодята вирішили повінчатися. Для такої урочистої події вони обрали традиційні вбрання з вишивкою.

"Про наше кохання прочитаєте в наших очах. Погляд сам написав рядки кохання. Ми дуже хотіли вінчатися в традиційному вбранні. У мене стрій моєї прабабусі – Бориспільщина, у Віталика – Волинь. Чому саме ці регіони? Тому що це краї, де ми народилися і виросли. Для нас було важливо, щоб кожен з нас був у вбранні свого регіону, що символізувало б об'єднання", - написала дівчина в соцмережах.

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Вона додала, що незважаючи на те, що вони з різних регіонів, доля їх все ж звела.

"Кохання з'єднало нас, звело наші дороги", – додала Євгенія.

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