Вокаліст Микита Прилуцький пише українським зіркам, пропонуючи їм платну участь у "благодійному" концерті.

Учасник шоу "Україна має талант" потрапив у великий скандал. Вокаліст Микита Прилуцький почав писати відомим артистам з незвичайною пропозицією. Він заявив, що проводитиме "благодійний" концерт нібито для збору грошей для дітей Бахмута.

Однак Прилуцький хоче, щоб зірки платили йому за участь у цьому концерті. За словами вокаліста, за можливість виконати дві пісні і стати "експертом заходу", кожному артисту потрібно віддати по 500 доларів (близько 18 тисяч гривень).

Прилуцький заявив, що захід нібито буде проходити в гольф-клубі "Оболонь". Він стверджує, що хедлайнером концерту буде відомий співак Олег Скрипка та інші зірки.

Відомо, що Прилуцький звернувся з такою пропозицією до артистів, чиї інтереси представляє піар-менеджер Катя Вареник. Вона вже розповіла про дивний концерт у Stories.

У коментарі для УНІАН Вареник зазначила, що "запрошення" отримала, зокрема, співачка Zelenooka.

Піар-менеджер вирішила написати Прилуцькому, щоб дізнатися всі деталі. Однак у відповідь на запит він почав грубіянити і відмовився надавати докази своїх "благих" цілей. Спростувати підозри про те, що вокаліст хоче нажитися на брехні про дітей з Бахмута, він не зміг.

Крім цього стало відомо, вокаліста чомусь називають "народним артистом України". Саме так Прилуцький підписаний у когось в контактах.

Також вокаліст пропонує свої послуги росіянам. Так, на Facebook він розміщував оголошення в пабліку "Лазурний берег для росіян". У грудні 2022 року, коли РФ вже майже рік бомбила Україну та вбивала мирне населення, Прилуцький заробляв тим, що навчав дітей росіян "акторській майстерності".

Хто такий Микита Прилуцький

Вокаліст намагався потрапити на шоу "Україна має талант". У 2021 році Прилуцький прийшов на кастинг, він став одним з учасників відбору. Однак його так і не взяли. Пісня не вразила нікого з суддів, а Сергій Притула зазначав, що йому страшно за майбутнє молоді, якщо творчість Прилуцького вважається адекватною. Зараз вокаліст викладає в Київській творчій студії NP.

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