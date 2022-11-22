Євгенія Емеральд дізналася стать дитини на гендер-паті.

У жовтні 2022 року українська снайперка Євгенія Емеральд, яку охрестили Жанною д'Арк, розсекретила стать другої дитини. Як розповіла дівчина, вона сама довго не знала, хто у неї народиться, поки друзі не влаштували їм з чоловіком гендер-паті.

Подружжя під час гендер-паті лопнуло величезну повітряну кулю, з якої розлетілося рожеве конфетті. Таким чином стало відомо, що Емеральд і Євген Стипанюк чекають на дівчинку.

"Ну що... стережись русня! Світ чекає на снайперку. Наше військове Бандерятко - майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни... Я точно знаю, що міні-снайперка дасть про себе знати всьому світу і перевершить своїх батьків. Мій Євген Стипанюк мріяв саме про дівчинку (це він ще не знає, що таке я - в квадраті)! Мій тато б його зрозумів. Давайте помолимося за Євгена", - пожартувала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, у Євгенії є дитина від попередніх стосунків. Дівчина неодноразово розповідала, що дочка нею дуже пишається. І хоч з батьком дитини у неї не склалися стосунки, вона знайшла своє кохання на війні, і вже 14 жовтня вийшла заміж.

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