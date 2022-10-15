На церемонії були присутні побратими молодих, серед яких і екс-нардеп Олег Ляшко.

Відома українська снайперка, офіцер ЗСУ Євгенія Емеральд із позивним "Жанна д’Арк" вийшла заміж за коханого-військового. Весілля пара зіграла прям на передовій у Харківській області. Розписував їх генерал.

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Перші світлини "свого ідеального весілля" Емеральд оприлюднила в Instagram.

Обранець снайперки – військовий Євген Стипанюк, який теж служить у лавах ЗСУ. Пара побралася прямісінько на передовій, 14-го жовтня у День захисника і захисниці, що співпав із днем народження нареченого.

На церемонії були присутні побратими молодих, серед яких і екс-нардеп Олег Ляшко, який зараз служить у ЗСУ.

Наречена була у білій сукні, а наречений у військовій формі. За букет на передовій було колосся пшениці.

"Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій і нас розписав Генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я і уявити не могла! Це особливий день - дуже багато свят. Хочу привітати всіх захисників і захисниць. Слава Героям! Також я вітаю свого коханого, бо сьогодні його день народження. Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля", - поділилася Емеральд.

Євгеній та Євгенія познайомилися після початку повномасштабного вторгнення. Раніше жінка розповідала, що через три дні після знайомства з коханим зрозуміла, що вони будуть разом. У серпні Емеральд повідомила, що вони з коханим заручилися.

Відомо, що Євгенія Емеральд до початку війні займалася ювелірним бізнесом. З початком вторгнення вступила в тероборону, а згодом в полк спеціального призначення "Сафарі". Євгенія навчалася на військовій кафедрі. Це другий шлюб для військової. Від першого у неї є донька.

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