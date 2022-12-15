Зловмисники вкрали обручки Тані та її чоловіка.

Українська блогерка-мільйонник Таня Парфільєва розповіла, що в Туреччині в п'ятизірковому готелі її обікрали невідомі.

За її словами, вони з чоловіком Ванею залишили свої обручки у ванній, а коли повернулися за ними, їх там вже не опинилося. Вони відразу ж звернулися до адміністрації готелю, проте ті відмовилися розбиратися в ситуації і компенсувати вартість прикрас.

"Коли ми повернулися, персонал сказав, що нічого не виявив. Ми спілкувалися з персоналом чотири години, навіть поліція приїхала, але готель відмовився перевірити речі персоналу, який був у номері відразу після нас. Адміністрація готелю відмовилася нам допомогти і сказала, що, можливо, ми самі сховали ці обручки", - розповіла Таня на своїй сторінці в Instagram.

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Вона додала, що співробітники готелю, щоб загладити провину, запропонували їм знижку на проживання та послуги SPA. Однак подружжя відмовилося від такого "бонусу".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна розповіла, як поїхала в Париж у справах і стала жертвою злодія. За її словами, зловмисник вкрав у неї сумку, де були всі документи і банськівські картки.

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