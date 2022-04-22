Дівчина також мовчить про війну в Україні.

Співачка Анна Дзюба родом з України записала дует з російським артистом Філіпом Кіркоровим, який мовчки підтримує путінський режим, а також закликав звільнити нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Прем'єра їх спільної пісні поки не відбулася, але в своїх соціальних мережах вони поділилися уривками.

Зазначимо, Анна народилася в Черкасах. Після того як вона стала учасницею дуету Artik&Asti, вона разом з Артемом Умріхіним перебралиася до Росії. Ось уже багато років вони там живуть і працюють. Минулого року стало відомо про розпад групи.

Анна почала сольну кар'єру і вже випустила перший хіт "Фенікс". Варто відзначити, що співачка мовчить про війну в рідній Україні. У зв'язку з цим вона потрапила в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують геноцид українського народу.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна різко звернулася до Кіркорова, який підтримав Медведчука.

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