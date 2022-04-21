Українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася на адресу російського артиста Філіпа Кіркорова, який закликав звільнити нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.
Єфросиніна не розуміє, як Кіркоров, який знімався у багатьох фільмах студії "Квартал 95" зараз може мовчати про війну в Україні.
"Кіркоров знімався в кіно. Його ніде взагалі не знімали у фільмі, як виробнича компанія нашого нинішнього президента. Мені Володимир Олександрович сам свого часу розповідав, що "під Філіпа ми пишемо ролі, тому що він дзвонить, виписує, ви ж там не забудьте мене взяти, покликати, я ж не зможу без вас". Він знявся у всіх комедіях. Йому хоч і маленьку, але роль писали. Він же просто як прилипало, як банний лист на ж*пі, тому що його в цю Україну просто вабило", - сказала Єфросиніна в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
Вона також поставила питання Кіркорову, чому він мовчить про війну і підтримує Медведчука.
"Ти пернатий індику, що ж ти городиш? Яке до біса звільніть Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули газ маразматичний? Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, дурня", - додала Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше і Андрій Данилко висловився на адресу Кіркорова, який підтримав Медведчука.