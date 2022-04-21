Телеведуча розкритикувала Кіркорова за мовчання про війну.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна висловилася на адресу російського артиста Філіпа Кіркорова, який закликав звільнити нардепа Віктора Медведчука, якого 12 квітня затримала СБУ.

Єфросиніна не розуміє, як Кіркоров, який знімався у багатьох фільмах студії "Квартал 95" зараз може мовчати про війну в Україні.

"Кіркоров знімався в кіно. Його ніде взагалі не знімали у фільмі, як виробнича компанія нашого нинішнього президента. Мені Володимир Олександрович сам свого часу розповідав, що "під Філіпа ми пишемо ролі, тому що він дзвонить, виписує, ви ж там не забудьте мене взяти, покликати, я ж не зможу без вас". Він знявся у всіх комедіях. Йому хоч і маленьку, але роль писали. Він же просто як прилипало, як банний лист на ж*пі, тому що його в цю Україну просто вабило", - сказала Єфросиніна в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Вона також поставила питання Кіркорову, чому він мовчить про війну і підтримує Медведчука.

"Ти пернатий індику, що ж ти городиш? Яке до біса звільніть Віктора? Що тобі зробили? Куди тобі вдули газ маразматичний? Ти ж згадай, як тебе тут вилизували, дурня", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше і Андрій Данилко висловився на адресу Кіркорова, який підтримав Медведчука.

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