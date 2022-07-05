Вона попрощалася з ним словами: "Слава Україні!".

Путініст Микола Басков зустрів на відпочинку в Туреччині українку, яка засудила його за позицію про війну в Україні.

Користувачка на ім'я Di Os опублікувала відповідне відео на Youtube.

За її словами, інцидент стався в готелі D Maris Bay, розташованому в турецькому П. Хісароню.

На відео можна побачити, як Басков танцює і веселиться під музику в компанії жінок. Коли він помічає, що його знімають, то починає йти в бік автора відео. Тоді дівчина звертається до нього:

"Я хотіла сказати вам, я з України. Росія зараз бомбить Україну кожен день, а ви тут веселіться. Як вам, нормально веселитися?"- запитує вона.

У відповідь російський співак заявляє, що не веселиться, а "відпочиває". Після цього одна з жінок закриває його від камери, а він починає йти. Українка прощається з ним словами: "Слава Україні!".

Як повідомляв УНІАН, раніше Басков публічно підтримав війну, яку Путін розв'язав в Україні. Після цього українська телеведуча Маша Єфросиніна записала емоційне звернення до нього.

Нагадаємо, що раніше український суд дозволив затримати російського співака Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного.

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