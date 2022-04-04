Українська ведуча емоційно відреагувала на допис путінського посіпаки.

Відома українська ведуча, почесний Посол Фонду ООН в області народонаселення Маша Єфросиніна записала емоційне відеозвернення до пропутінського артиста Миколи Баскова у відповідь на його допис, в якому він зазначив, що Україна показує фейкові новини про війну і несправедливо ненавидить "братський" народ.

Російський артист опублікував допис, у якому поскаржився на "цькування" у соціальних мережах. Він додав, що також отримав чимало підтримки від фанатів, бо всі начебто знають, що державні системи Заходу побудовані на "брехні та збоченні".

Українська телеведуча не змогла оминути брехливий та маніпулятивний допис путінського фаната. Найперше вона пригадала про Бучу й Гостомель, жорсткими фотографіями з яких кишить інтернет.

"Сьогодні вся стрічка заповнена фотографіями з Бучі, Гостомеля, Київської області, звідки нарешті вигнали російську мерзоту. Ця мерзота бігла, прихопивши з собою блендери й праски в трусах, прикраси наших жінок, перед цим убивши й зґвалтувавши їх. У Бучі знайшли близько 300 трупів людей зі зв'язаними руками, десятки з них потерпіли катування. Ці фотографії нещадно банить Instagram, бо навіть цифрові налаштування нездатні це переварити. Зате здатні переварити мерзенні душі Баскових, Канделакі, Машкових, Симоньян, Соловйових та інше начиння диктатора Путіна", – сказала Єфросиніна.

Ведуча підкреслила, що всі ці особи точно бачили фото з Київської області та дивляться її нове відео. Зірка припустила, що вони "зображають шизофренію", бо бояться диктатора.

"Послухай, ти, Басков, наполіроване й натерте очко. Ти пишеш, що ми "братський народ". Не смій ніколи своїм поганим язиком цю фразу взагалі вимовляти. Ми "братський народ, який живе у брехні та збоченні"? Брехня – це коли тобі забороняють висловлювати позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова "ні війні". Брехня та збочення – ви гнійні пропагандисти", – наголосила Єфросиніна.

"Ти мені, Колінька, у 2014 говорив, що ми здохнемо, що ми у рваних колготках приповземо до Москви в пошуках заробітку. Не приповзли. Брехня й збочення – це коли ваш диктатор не виходить з бункера, а вам розсилаються методички, що писати й де, інакше як це у кількох сотень людей практично один в один ті самі слова у дописах. Ідентична риторика", – зауважила зірка.

"Живіть з цим, бо жити вам залишилося недовго. Незабаром ви почнете себе зжирати. Скоро ти приїжджатимеш на свої концерти за їжу. Або ж тобі придумають ще більше вибл*дство для того, щоб ти міг заробляти криваві гроші", – наголосила Єфросиніна.

"В одному ти маєш рацію, Колю, визнаю. Маєш рацію у тому, що завжди заперечував те, що ти гей. Ти і твій коханець Манучаров завжди заперечували, що ви геї. Тут погоджуся, ви справді не геї — ви п*дараси", - підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна вже не вперше звертається до російських медійних осіб, що підтримують Путіна. Тоді вона нагадала, як Басков і Канделакі заробляли в Україні та були улюбленцями публіки, чого не буде тепер.

"Моя єдина надія, що пишете ви цю всю хе*ню за чиїмось наказом із пушкою біля скроні, тому що це загрожує вашому життю. І цю пушку тримають не українські солдати. Тому що українські солдати вас пожаліли б, як жаліють ваших військових, яких беруть у полон", – додала вона й підкреслила, що з 24 лютого кожен росіянин приречений на відчуття сорому.

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