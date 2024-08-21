Спортсменка показала свого обранця.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка виборола срібло на Олімпійських іграх-2020 в Токіо, була змушена поставити свою спортивну кар'єру на паузу. Спортсменка вперше стане мамою.

Радісну звістку каратистка повідомила у своєму Instagram. Знаменитість поділилася вагітними кадрами. На фото 32-річна Терлюга позувала разом зі своїм чоловіком – майстром спорту з карате Володимиром Зарецьким. Подружжя показало УЗД-знімок майбутнього первістка.

"Найдовгоочікуваніша фотосесія цього літа. В нас зараз найщасливіший період життя і ви можете вітати нас з цим. 1+1 = 3. Нові відчуття, нові емоції, нові плани. Ми раді все це розділити з вами", – написала каратистка.

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Наразі Анжеліка не розкриває стать немовляти та не розповіла, на якому вона терміні вагітності.

Срібна призерка Олімпіади-2020 була вимушена пропустити цьогорічні Ігри у Парижі. Причиною стало вилучення карате з олімпійської програми на цей рік, а також вагітність Терлюги.

Спортсменка у шлюбі із Зарецьким з вересня 2021 року. Пара побралася одразу після виступу Анжеліки на змаганнях в Токіо.

Як відомо, Терлюга здобула медаль в особистому куміте у ваговій категорії до 55 кілограмів. До цього у 2018 році спортсменка стала чемпіонкою Європи в особистому куміте та в командному у 2017 та 2019 роках. На додаток знаменитість перемагала на Європейських іграх.

Нагадаємо, раніше бронзова призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан розповіла, як війна вплинула на її стосунки з іноземцем.

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