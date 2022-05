Користувачі мережі прийшли в захват від виконання пісні.

Музичний гурт з Кенії That's What She Said переспівав українську пісню "Ой, у лузі червона калина", яка з початку повномасштабної війни знайшла більш глибокий сенс.

Так, учасники гурту дали концерт в Найробі, де і виконали гімн січових стрільців українською мовою. Відео їх виступу відразу ж розлетілося мережею.

Таким чином група That's What She Said вирішила підтримати Україну в розв'язаній РФ війні. Більш того, солістка бенду вийшла на сцену в жовто-синьому костюмі, кольори якого символізують прапор нашої країни.

"Спасибі! Така чарівна виконавиця! Так самобутньо переспівала нашу пісню! Дуже добре", "У солістки краще, ніж у Азарова вимова", "Красиво", "Супер", - пишуть користувачі мережі.

