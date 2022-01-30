Мішель Андраде впала зі скейта.

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде поділилася з шанувальниками відео, на якому під час зйомок програми "Орел і Решка" намагається навчитися кататися на скейтборді.

Але з першого разу Мішель не вдалося встати і поїхати. Скейт буквально вислизнув у неї з-під ніг, дівчина впала і сильно вдарилася головою об асфальт.

"Люблю свою роботу", - пожартувала Андраде.

Читайте такожГрупа KAZKA розповіла про особливості свого райдеруТакож вона додала, що залишилася ціла. І зараз з нею все гаразд. Тому шанувальникам нема про що переживати.

"Нічого не ламай! Довгих років тобі життя", "Сонце, акуратніше треба", "Обережніше", "О, знайома ситуація... впала, прокинулася - гіпс", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше українська співачка Мішель Андраде розповіла про секс по дружбі.

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