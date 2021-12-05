Лідія Таран поділилася курйозною історією.

Українська телеведуча Лідія Таран в інста-сторіз розповіла про курйоз, який стався під час прямого ефіру ТСН.

"Ось і настав той момент, коли по команді "Поїхали" наша рухома підлога втомилася і нікуди не поїхала. Тому довелося "їхати" самій ніжками до стартової точки ТСН. За це я і люблю прямий ефір", - розповіла Таран.

Відзначимо, в новому випуску ТСН ведуча з'явилася в стильному штанному костюмі жовтого кольору, який ідеально сів їй по фігурі. Доповнила вона його білою майкою.

Нагадаємо, раніше Лідія Таран розповіла про ще один конфуз - прямо на зйомках у неї тріснула сукня.

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Лідія Таран - українська телеведуча, володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". Вона почала свою журналістську кар'єру з радіо, проте саме телебачення зробило її відомою. Крім основної професії, Лідія ще займається своїм соціальним проектом "Здійсни мрію", мета якого - реалізувати мрії важкохворих дітей в Україні.

З 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

Відомо, що Лідія любить кататися на лижах, часто змінює свій імідж, а також вона брала участь в шоу "Танцюю для тебе".

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Автор: Діана Могилєвич