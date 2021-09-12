У Лідії Таран розстебнувся піджак.

Українська телеведуча Лідія Таран показала кумедне відео в інста-сторіз.

Зірка постала в блакитній сукні довжини міді. Також Лідія зробила хвилясті локони і нанесла на обличчя легкий макіяж. Цікаво, що в кадрі у неї розстебнувся один ґудзик на сукні.

"Здається, комусь треба перестати їсти. Або сміятися?",- підписала ролик Таран.

Також телеведуча днями розкрила секрет стрункості - потрібно носити речі чорного кольору.

"Коротше, чорний нас робить стрункішою", - сказала Лідія Таран.

Хто така Лідія Таран

Лідія Таран - українська телеведуча, володарка премій "Телезірка" і "Телетріумф". Вона почала свою журналістську кар'єру з радіо, проте саме телебачення зробило її відомою. Крім основної професії, Лідія ще займається своїм соціальним проектом "Здійсни мрію", мета якого - реалізувати мрії важкохворих дітей в Україні.

З 2009 року Таран є ведучою на телеканалі 1+1 і 2+2. Вона займалася такими програмами, як "Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН" і "ПроФутбол".

Відомо, що Лідія любить кататися на лижах, часто змінює свій імідж, а також вона брала участь в шоу "Танцюю для тебе".

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Автор: Діана Могилєвич