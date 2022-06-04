Ці зірки вирішили, що їх зовнішність недостатньо ідеальна, тому пішли на операцію.

Багато зірок вирішуються на те, щоб трохи виправити свою зовнішність. Одна з найбільш частих операцій - пластика грудей. Хто з українського шоубізу був незадоволений своїм маленьким розміром - читайте далі в матеріалі УНІАН.

Слава Камінська

Співачка не приховує, що робила пластику. Вносити коригування в свою зовнішність вона стала практично відразу після того, як здобула популярність.

Зміни торкнулися носа і грудей. Бажаний розмір Слава отримала не відразу - від природи у неї були дуже маленькі молочні залози, тому операція по збільшенню проходила в кілька етапів. Зараз у зірки 3-й розмір - збільшувала на 1,5 розміри.

Софія Стужук

Блогерка, яка раніше була затятою прихильницею природної краси, в 2021 році шокувала фанатів маммопластикою.

"Тепер мої груди будуть реально груди, а не сисюші-висюші, як я їх постійно називала", - прокоментувала своє рішення Стужук.

Вона зважилася лягти під ніж хірурга, проте результатом залишилася незадоволена, адже груди були величезними і виглядали неприродно.

Анна Трінчер

Зірка серіалу "Школа" і українська співачка зробила пластичну операцію в січні 2022 року.

За її словами, завжди комплексувала через маленькі молочні залози, тому вирішила додати в свою зовнішність "родзинку".

Міша Романова

Українська співачка і колишня солістка поп-групи "ВІА Гра" також з тих зірок, хто вважає, що розмір грудей важливий для шоу-бізнесу. До слова, її маммопластика, яку робив екс-чоловік Слави Камінської Едгар, закінчилася скандалом.

Артистка лягла під ніж, коли була на 16 тижні вагітності, але не знала про свій стан. Едгар Камінський виправдався - від даної операції не могла постраждати дитина, адже "сучасні технології жодним чином не шкодять організму".

Нагадаємо, зірка серіалу "Школа" Трінчер вразила пишними грудьми в мокрому купальнику.

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