Цинічний вчинок актора вже прокоментувала відома артистка Римма Зюбіна.

Молодий український актор Гліб Михайличенко, який знімався у кіно й виступав у театрі, втік до РФ. На початку повномасштабної війни він записував відео, у яких говорив українською, а нині зрадник будує кар'єру на території країни-агресорки.

Про вчинок Михайличенка на своїй сторінці у Facebook розповів режисер Олександр Жила. Він показав скриншоти з TokTok-акаунту актора, який вже перейшов на російську та активно рекламує свої "послуги" для мешканців РФ.

Нині Михайличенко закрив свій профіль. Втім, користувачі мережі встигли зробити чимало скриншотів.

Відео дня

Так, раніше актор працював у київському Театрі юного глядача на Липках. У лютому 2022 року, до та вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Михайличенко публікував чимало відео, на яких він читав вірші.

У Театрі юного глядача вже пояснили, що їм дуже прикро через вчинок актора. Проте адміністрація зазначила, що Михайличенко втік до РФ вже після того, як звільнився з театру.

Відомо, що актора вже активно "піарять" у РФ. Він відкриває кіношколу та усіма силами намагається знайти клієнтів, зокрема, через місцеві ЗМІ.

Інформація про актора дійшла й до відомої артистки Римми Зюбіної. Вона була обурена вчинком Михайличенка. Актриса написала, що раніше він їздив до військових, тому вона не розуміє, що з ним трапилося.

"А коли актор в 2022 їздить з концертами до наших військових, а в 2023 опиняється в Росіі. Це як? Мені хтось може пояснити, що там в голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перевтілень до і після перемоги очікує на нас", - зазначила Зюбіна.

У мережі вчинок Михайличенка викликав резонанс. Коментатори пишуть:

"Яке прикре самогубство"

"Може накатати на них анонімну заяву до ФСБ? Нехай десь по московських підвалах посидять, диверсанти"

"Це просто жесть".

Хто такий Гліб Михайличенко

Актору 25 років. На його сторінці у Facebook зазначено, що він народився та жив у Києві. Освіту Михайличенко отримав у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

Актор отримував епізодичні ролі у серіалах та грав у театрі. Зокрема, Михайличенко знімався у багатосерійних мелодрамах "За вітриною" та "Некероване кохання".

Вас також можуть зацікавити новини: