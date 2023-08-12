Актор знімався у серіалах та грав у Театрі юного глядача / скриншот

Молодий український актор Гліб Михайличенко, який знімався у кіно й виступав у театрі, втік до РФ. На початку повномасштабної війни він записував відео, у яких говорив українською, а нині зрадник будує кар'єру на території країни-агресорки.

Про вчинок Михайличенка на своїй сторінці у Facebook розповів режисер Олександр Жила. Він показав скриншоти з TokTok-акаунту актора, який вже перейшов на російську та активно рекламує свої "послуги" для мешканців РФ.

Український актор перейшов на бік ворога / скриншот

Нині Михайличенко закрив свій профіль. Втім, користувачі мережі встигли зробити чимало скриншотів.

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Чим Михайличенко займався до втечі з України / скриншот

Так, раніше актор працював у київському Театрі юного глядача на Липках. У лютому 2022 року, до та вже після початку повномасштабної війни РФ проти України, Михайличенко публікував чимало відео, на яких він читав вірші.

У Театрі юного глядача вже пояснили, що їм дуже прикро через вчинок актора. Проте адміністрація зазначила, що Михайличенко втік до РФ вже після того, як звільнився з театру.

У Театрі юного глядача прокоментували вчинок Михайличенка / скриншот

Відомо, що актора вже активно "піарять" у РФ. Він відкриває кіношколу та усіма силами намагається знайти клієнтів, зокрема, через місцеві ЗМІ.

Реклама актора, який втік до РФ / скриншот

Інформація про актора дійшла й до відомої артистки Римми Зюбіної. Вона була обурена вчинком Михайличенка. Актриса написала, що раніше він їздив до військових, тому вона не розуміє, що з ним трапилося.

"А коли актор в 2022 їздить з концертами до наших військових, а в 2023 опиняється в Росіі. Це як? Мені хтось може пояснити, що там в голові? Яка ж мудра казочка "Фарбований Лис", і скільки ще чарівних перевтілень до і після перемоги очікує на нас", - зазначила Зюбіна.

У мережі вчинок Михайличенка викликав резонанс. Коментатори пишуть:

  • "Яке прикре самогубство"
  • "Може накатати на них анонімну заяву до ФСБ? Нехай десь по московських підвалах посидять, диверсанти"
  • "Це просто жесть".

Хто такий Гліб Михайличенко

Актору 25 років. На його сторінці у Facebook зазначено, що він народився та жив у Києві. Освіту Михайличенко отримав у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

Актор отримував епізодичні ролі у серіалах та грав у театрі. Зокрема, Михайличенко знімався у багатосерійних мелодрамах "За вітриною" та "Некероване кохання".

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