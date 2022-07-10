Ролик швидко став вірусним.

У TikTok стрімко набирає популярність відеоролик, де український захисник вітає з днем народження свого сина. Оскільки чоловік зараз на війні, торта і свічок поруч немає, але він не розгубився, і замінив їх на батончик Snickers і сірники.

На відео чоловік вставив три сірники в батончик, підпалив їх і задув.

"З днем народження, синку. Тато скоро приїде", - зворушливо підписав військовослужбовець. На фоні грає композиція українського музиканта Арсена Мірзояна "А я лише хотів тобі привітати".

Ролик вже став вірусним, а користувачі мережі пишуть про те, що не можуть стримати сліз після побаченого.

"Такий тато молодий і милий. Щастя тобі і здійснення мрій, бережи себе!", "До сліз. Повертайся швидше і обіймай сина", "Вітаємо вас з днем народження, бажаємо стійкості, мужності, мирного неба на землі, бадьорості духу. Бережи вас, Господи!", "Ось над чим плачуть справжні мужики", "Заплакала", - пишуть під відеозаписом.

Нагадаємо, кременчужанка довела до сліз піснею в пам'ять про загиблих у місцевому ТЦ 27 червня.

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