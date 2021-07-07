Актор одружився на дівчині, з якою зустрічався три роки.

Український актор, якого після участі в шоу "Танці з зірками" прозвали секс-символом, Тарас Цимбалюк пов'язав себе узами шлюбу з дівчиною Тіною.

Пара зустрічалася три роки перш ніж оформити свої стосунки офіційно. Вони ніколи не приховували свої почуття, і навіть публікували в соцмережах відверті фотографії.

Відомо, що обраниці Тараса 31 рік, вона працює візажистом. Весілля пройшло в сімейному вузькому колі без пишного торжества.

"Вийшла заміж за найкращого хлопця на світі. 03.07.2021 - рівно 3 роки нашим стосункам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва. Мій коханий Тарасе, щаслива бути твоєю дружиною. Великого плавання нашому кораблю під назвою "сім'я"", - написала Тіна в Instagram.

Чим відомий Тарас Цимбалюк:

У 2018-2019 роках зіграв головну роль у кінострічці "Чорний ворон". У 2019 зіграв Карпа Кайдаша в телесеріалі Наталії Ворожбит "Спіймати Кайдаша", а через рік взяв участь у телепроекті "Танці з зірками".

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Автор: Діана Могилєвич