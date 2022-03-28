На його думку, український шоу-бізнес після перемоги в цій війні стане помітною частиною світового шоу-бізнесу.

Продюсер Денис Путінцев розповів, що російський шоу-бізнес через війну постраждає більше, ніж український. Однак у другому випадку мова йде про тих зірок, які не бояться висловлюватися на підтримку своєї країни і називають речі своїми іменами.

Про це Путінцев розповів в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

"Справжні зірки не втрачають, а набувають. Повага, довіра, справжню любов публіки. За ті вчинки, висловлювання, рішення, справи, які вони здійснюють і приймають під час війни. Ще раз. Вони підтверджують свій статус не просто публічної людини, а особистості. І це стане фундаментом їх подальшого розвитку на абсолютно іншому, глобальному рівні", - розповів продюсер.

У свою чергу ті артисти, які не озвучили чіткої позиції, або взагалі відмовчуються, дуже швидко отримають результат від цього.

"А ті, які скиглять про те, що "втрачають", реально втратять все. І зникнуть, як російські солдати на" навчаннях "під час" спецоперації"", - коментує путінців.

При цьому він констатував-російський шоу-бізнес вже давно постраждав.

"І являє собою жалюгідне скопище кремлівських скоморохів. А український шоу-бізнес після нашої перемоги в цій війні стане помітною частиною світового шоу-бізнесу", - резюмував Денис Путінцев.

Нагадаємо, також Путінцев заявив, що до зірок, які відмовчуються про свою позицію щодо війни в Україні в основному ставляться з презирством і гидливістю.

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