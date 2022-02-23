Український телеведучий Костянтин Грубич в програмі ЖВЛ розповів про трагічну подію, яка сталася в їхній родині в 2014 році.
Тоді його 17-річна дочка Ольга пізно вночі поверталася додому. Коли вона переходила дорогу на пішохідному переході, невідомий збив її. Майже місяць Ольга перебувала в комі, але лікарям так і не вдалося врятувати їй життя.
"Це неможливо пережити, з цим треба, я змушений з цим жити. Що мені допомагає? Те, що є сім'я, є дружина, якій ще важче ніж мені", - сказав Грубич.
Крім того, Костянтин вибачився перед дружиною за те, що розповів про цю трагедію, адже вже багато років вони тримають цей біль в собі і ні з ким цим не ділилися.
Попри весь біль втрати Костянтин і його дружина Світлана продовжують жити. Вони виховують дочку Владу і сина Ярослава.
Нагадаємо, раніше дочка Костянтина Меладзе уперше прокоментувала невиліковну хворобу брата.