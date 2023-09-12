Сьогодні, 12 вересня, стало відомо про смерть українського музиканта, учасника гурту "Степ" Володимира Єфімова. Про смерть артиста повідомила його дружина Оксана Довженко.
Вона присвятила йому пост на своїй сторінці в Facebook: "Померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов".
Відомо, що музикант помер 11 вересня на 62-му році життя. Більше ніяких подробиць Довженко не розкрила.
Близькі та рідні підтримали Довженко і відзначили, що навіть уявити не могли, що він помре, бо напередодні спілкувалися з ним.
Чим відомий Володимир Єфімов
Єфімов був учасником групи "Степ", створеної в 1995 році в Херсоні. Однак найбільшу популярність йому приніс хіт "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Цю пісню знають, мабуть, всі.
Раніше УНІАН повідомляв про смерті українського актора Юрія Потапенка. Відомо, що у нього залишилися дружина і син. Артисту було 58 років, новина про його раптову смерть дуже засмутила його колег.