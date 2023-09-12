Володимира Єфімова не стало 11 вересня.

Сьогодні, 12 вересня, стало відомо про смерть українського музиканта, учасника гурту "Степ" Володимира Єфімова. Про смерть артиста повідомила його дружина Оксана Довженко.

Вона присвятила йому пост на своїй сторінці в Facebook: "Померла моя найулюбленіша і найрідніша людина. Помер мій чоловік Володимир Єфімов".

Відомо, що музикант помер 11 вересня на 62-му році життя. Більше ніяких подробиць Довженко не розкрила.

Близькі та рідні підтримали Довженко і відзначили, що навіть уявити не могли, що він помре, бо напередодні спілкувалися з ним.

Чим відомий Володимир Єфімов

Єфімов був учасником групи "Степ", створеної в 1995 році в Херсоні. Однак найбільшу популярність йому приніс хіт "Смажений кабанчик, курка з майонезом". Цю пісню знають, мабуть, всі.

Раніше УНІАН повідомляв про смерті українського актора Юрія Потапенка. Відомо, що у нього залишилися дружина і син. Артисту було 58 років, новина про його раптову смерть дуже засмутила його колег.

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