Артисту було 58 років, у нього залишилися дружина та син.

Помер відомий український актор Юрій Потапенко. Він грав у Молодому театрі та віддав сцені 32 роки свого життя. Артистові було 58 років, новина про його раптову смерть дуже засмутила його колег.

"Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. В це важко повірити, важко прийняти. Юрій Потапенко присвятив Молодому 32 роки свого життя. Грав у виставах "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". Знімався в 56 кінопроєктах, серед яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя". Глядачі цінували талант актора та вміння перевтілюватися в абсолютно різні образи, а колеги пам'ятатимуть Юрія як щирого друга, готового завжди прийти на допомогу в скрутний момент", - повідомили на сторінці Молодого театру у Facebook.

Також з'явилося останнє відео з актором, на якому він декламує вірші. У Молодому театрі зазначили, що у словах, які читав Потапенко, було щось пророче.

Інформацію про смерть артиста також підтвердила відома українська актриса Тамара Яценко. Вона зазначила, що у Потапенка залишилися дружина та син.

"Дорогі друзі, вчора сталося дуже велике горе, пішов у той світ актор Молодого театру Юрій Потапенко. У нього залишилися дружина Ірина і син", - розповіла актриса.

Що відомо про Юрія Потапенка

Актор народився 1 серпня 1965 року. У 1990 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Потапенко грав у Молодому театрі, а також іноді з'являвся у кіно та серіалах. Актор грав у багатосерійних мелодрамах "Найкращий чоловік", "Опер за викликом", "На лінії життя" та "Жіночий лікар-2".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть легендарного співака Тото Кутуньо.

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