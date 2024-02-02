Причина смерті поки не повідомляється.

Відомий український телеведучий, який отримав визнання після виходу в ефір дитячої програми "Казки діда Панаса", Анатолій Дриженко помер. Його не стало на 83 році життя.

Про це повідомив колектив театру імені В. Василька на своїй сторінці у Facebook.

"З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату - на 83-му році життя зупинилося серце видатного художника, народного артиста України Анатолія Миколайовича Дриженка... Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром, душею колективу..." - йдеться в заяві.

Також колеги Дриженка висловили глибоке співчуття його родині, друзям і глядачам.

2 лютого з артистом попрощалися на сцені Театру ім. В. Василько. Де і коли його поховають - невідомо.

Нагадаємо, раніше помер музикант гурту "Машина часу". Юрія Ільченка не стало на 73-році життя.

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