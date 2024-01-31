Юрій Ільченко помер у 72 роки.

Російський рок-музикант Юрій Ільченко пішов у засвіти. Про його смерть стало відомо тільки сьогодні. Повідомляється, що його не стало 29 січня на 73 році життя.

За даними російських ЗМІ, про смерть Ільченка розповів журналіст Владислав Бачуров. Однак він не розкрив подробиць, як це сталося і з якої причини.

"Помер "ти можеш ходити як запущений сад, а можеш все наголо збрити"", - написав Бачуров рядками з пісні групи "Машина часу", музикантом якої був Ільченко.

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Відомо, що Юрій Ільченко був солістом ленінградської групи "Міфи", був недовго в складі ленінградської групи "Земляни" і московської групи "Машина часу".

Його колеги поки не коментують смерть артиста. Можливо, деталі будуть згодом. Де та коли Ільченко поховають також невідомо.

Нагадаємо, на війні загинув відомий український актор. 31-річного Володимира Федінчука не стало 22 січня під Михайлівкою, в Донецькій області.

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