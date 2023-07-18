Його бездиханне тіло знайшли не відразу.

Російський актор Олександр Орловський пішов з життя на 61-му році в повній самоті. Він помер у своїй квартирі, проте його тіло не відразу знайшли.

РосЗМІ повідомляють, що близькі та друзі Орловського тиждень намагалися з ним зв'язатися, але це було безрезультатно. У підсумку вони забили тривогу і вирішили викликати рятувальників. Останні розкрили замок на дверях квартири актора і знайшли всередині його тіло.

Що стало причиною смерті і коли відбудуться похорони поки невідомо.

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Зазначимо, Орловський запам'ятався глядачам завдяки зйомкам в таких фільмах і серіалах як "Вулиці розбитих ліхтарів", "Важко бути Богом", "Азазель", "Агент національної безпеки", "Ментовські війни", "Ленінград" і "Грач".

Він був досить відомим в Росії актором. Півжиття він прожив у Санкт-Петербурзі, проте на піку своєї популярності вирішив переїхати до Благовєщенська. Там він жив на самоті. Про його особисте життя, позицію щодо повномасштабної війни в Україні нічого невідомо, адже артист не давав жодних інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть легендарної співачки і актриси Джейн Біркін.

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