Він сказав, що не відразу відреагував на її заяву, тому що був на бойовому завданні.

Військовий ЗСУ Євген Стипанюк, проти якого згуртувалися його колишні дівчата, відповів на звинувачення в домашньому насильстві. До нього звернулися журналісти телеканалу "Україна" з проханням прокоментувати ситуацію.

До слова, Стипанюк був небагатослівний. Він сказав, що не відразу відреагував на звинувачення екс-дружини Євгенії Емеральд, тому що був на бойовому завданні.

"Вибачте, що відповідаю із запізненням. Був на бойовому завданні. Дякую вам за бажання почути іншу думку. Але зараз мій пріоритет - це перемога України, яку я, як солдат, зараз роблю. Можливо, коли–небудь після перемоги ви дізнаєтеся правду про те, що насправді сталося", - відповів чоловік.

Варто відзначити, що раніше Євгенія Емеральд говорила, що більшу частину часу Стипанюк перебуває в тилу, в той час як отримує найвищу зарплату ЗСУ.

Крім того, дівчина публікувала скрін з лайками Стипанюка в Instagram як доказ того, що він активний в соціальних мережах.

Скандал навколо Євгена Стипанюка

Екс-дружина військового Євгенія Емеральд заявила про домашнє насильство. Вона розповіла, що Стипанюк не тільки морально і фізично над нею знущався, а й зраджував їй протягом усіх їхніх стосунків.

Після того як дівчина вийшла в публічний простір з цією заявою, її підтримали й інші жінки. Вони почали ділитися своїми історіями. Одна з дівчат і зовсім розповіла, що Стипанюк її зґвалтував, в результаті чого їй довелося робити аборт.

Вас також можуть зацікавити новини: