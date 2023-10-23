Користувачі несподівано їх зламали.

Користувачі зламали акаунти Григорія Лепса і Олега Газманова в Spotify. Як результат - там з'явилися заклики зупинити повномасштабне вторгнення в Україну.

Зображення в профілях Газманова і Лепса замінені на фотографію виконавця Clonnex зі Львова. На фото стилізованим під кров шрифтом написано "Stop war in Ukraine".

Також там розміщено посилання на телеграм-канал. Автори обіцяють всім пропутінським співакам ставити на аватарку зображення Clonnex.

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Крім того, наголошується, що зломщики акаунтів хотіли подібне провернути і зі співаком Shaman, який виконує пісню "Я - русский". Однак їм не вдалося цього зробити.

Зазначимо, Лепс і Газманов активно підтримують війну проти України. Вони виступали на концерті, приуроченому річниці незаконної анексії чотирьох українських регіонів. Також вони неодноразово виступали перед окупантами і навіть обіцяли їм винагороду за підбиті танки Leopard.

До слова, Лепс таки виплатив одному з окупантів обіцяну винагороду у вигляді мільйона рублів.

Нагадаємо, раніше путіністи Лепс і Чичеріна випустили "кривавий" кліп для окупантів.

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