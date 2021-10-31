Відомий український ведучий та блогер Анатолій Анатоліч розповів про трагедію в родині: від коронавірусу помер хрещений батько.
Про це Анатоліч написав на своїй сторінці в Instagram.
"Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 в бійках, але ні. Він помер від COVID-19", - йдеться у його повідомленні.
Читайте такожАнатолій Анатоліч забрав новонародженого сина і дружину з пологового будинку (фото, відео)Ведучий додав, що його хрещений батько не був щеплений, все не було часу піти й вакцинуватись.
Тож Анатолій Анатоліч закликав українців не затягувати зі щепленням.
"Тому антиваксери йдуть в **** з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей навколо мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. І цінуйте своїх близьких", - написав він.
Як повідомлялося, у листопаді 2020 року й сам Анатолій Анатолій перехворів на коронавірус. Він пішов здавати тест на COVID, тому що кілька днів температурив.