Анатолій Анатоліч закликав українців не затягувати зі щепленням.

Відомий український ведучий та блогер Анатолій Анатоліч розповів про трагедію в родині: від коронавірусу помер хрещений батько.

Про це Анатоліч написав на своїй сторінці в Instagram.

"Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 в бійках, але ні. Він помер від COVID-19", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожАнатолій Анатоліч забрав новонародженого сина і дружину з пологового будинку (фото, відео)Ведучий додав, що його хрещений батько не був щеплений, все не було часу піти й вакцинуватись.

Тож Анатолій Анатоліч закликав українців не затягувати зі щепленням.

"Тому антиваксери йдуть в **** з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей навколо мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. І цінуйте своїх близьких", - написав він.

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року й сам Анатолій Анатолій перехворів на коронавірус. Він пішов здавати тест на COVID, тому що кілька днів температурив.

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Автор: Ольга Робейко