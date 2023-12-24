На щастя, вона залишилася жива.

У ніч на 22 грудня Росія знову атакувала Україну, в тому числі і Київ. В результаті атаки уламок ворожого дрона потрапив в будинок, де живе українська актриса Ольга Атанасова разом зі своєю дочкою.

Зірка серіалів "Кадетство", "Запитайте у осені", "Папаньки" та інших розповіла, що її квартира на кілька поверхів нижча від того місця, куди був "приліт". На щастя, ні вона, ні її дитина не постраждали.

"Багато разів було дуже близько, але не так як вчора. Мій дім. Спасибі, що живі і цілі. Спасибі, друзі, що підтримали", – написала Атанасова на своїй сторінці в Instagram і додала фото, де стоїть біля будинку на осколках.

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Незважаючи на те, що актрисі довелося пережити, вона заявила, що все одно залишиться в Україні.

"За всіх обставин. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть при таких незвичайних обставинах", – прокоментувала зірка.

Крім того, Атанасова розповіла, що її дочка Адель - дуже сильна дівчинка. Після нічної атаки вона лягла спати тільки о 4 годині ранку, проте вже о 6 прокинулася, щоб йти в школу.

Нагадаємо, через росіян у Києві зруйнована квартира відомого ведучого.

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