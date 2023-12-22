Дружина ведучого розповіла моторошні деталі інциденту.

Унаслідок нічного удару, який російські окупанти здійснили по Києву дронами, пошкоджена квартира ведучого телемарафону "Єдині новини" Андрія Ковальського.

Ковальський розповів колегам, що у житлі була пожежа, і все розбите - "від вікон до телевізора", повідомили "Факти". Ведучий додав, що минулося без жертв. На своїй сторінці у Facebook він показав, що коїться у його житлі. На ролику видно, що квартирою буквально "гуляє вітер".

Ковальського підтримали колеги, у тому числі ведучий Григорій Решетнік написав під роликом: "Тримайтеся! Завжди поруч! Обіймаємо". Сам Ковальський подякував усім за підтримку. "Всі цілі - і то добре", - підкреслив він.

Дружина Ковальського Тетяна Хитрик у соцмережі написала, що "квартири тепер немає". "Вижили і це головне... Боже, дякую за життя, дякую, що ми і діти вижили в пеклі. В самому пеклі… що не згоріли живцем під завалами, що змогли потушити полумʼя, що змогли… змогли. Дякую!", - поділилася вона.

У центрі уваги Київ - вибухи та інші наслідки ворожої атаки дронами

У ніч на 22 грудня росіяни атакували Київ дронами-камікадзе типу Shahed, працювали сили протиповітряної оборони, у столиці України лунали вибухи.

Уламки ворожих безпілотників упали в Голосіївському, Дарницькому та Соломʼянському районах, повідомлялося про пошкодження будівель. За відомостями влади, є двоє постраждалих.

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